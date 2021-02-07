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Четыре украинских теннисистки выступят в парном разряде Australian Open

Теннис
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Четыре украинских теннисистки выступят в парном разряде Australian Open
UA-Футбол
Новина українською

На нынешнем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии в парном женском разряде нашу страну представят четыре теннисистки.

Так, Марта Костюк выступит в команде с белоруской Александрой Саснович (соперницы в первом круге Бартель / Лень). Людмила Киченок выступит в паре с латвийкой Еленой Остапенко (соперницы в первом круге Ниномия / Сантамария).

Единственный украинский дуэт на турнире - Екатерина Бондаренко и Надежда Киченок. В первом раунде соревнований они будут противостоять паре Боузкова / Сорибес-Тормо.

Напомним, что ранее украинские теннисисты провели совместный вечер в Мельбурне.

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В статье: Катерина Бондаренко Надежда Киченок Людмила Киченок
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