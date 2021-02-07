Четыре украинских теннисистки выступят в парном разряде Australian Open

На нынешнем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии в парном женском разряде нашу страну представят четыре теннисистки.

Так, Марта Костюк выступит в команде с белоруской Александрой Саснович (соперницы в первом круге Бартель / Лень). Людмила Киченок выступит в паре с латвийкой Еленой Остапенко (соперницы в первом круге Ниномия / Сантамария).

Единственный украинский дуэт на турнире - Екатерина Бондаренко и Надежда Киченок. В первом раунде соревнований они будут противостоять паре Боузкова / Сорибес-Тормо.