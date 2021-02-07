Рафаэль Надаль: Я все еще не чувствую себя в лучшей форме

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о состоянии свои спины перед началом Открытого чемпионата Австралии. Его слова цитирует ESPN:

"Ситуация не из лучших, конечно же, потому что если бы было иначе, я бы сыграл на ATP Cup. Это правда, что последние 15 дней меня беспокоит спина. Сегодня я попытался немного поработать над подачей. Я делаю все возможное, чтобы быть готовым к старту турнира. Это все, что я могу сейчас сказать.

Я провел много недель, когда отлично тренировался, сейчас, конечно, я расстроен, что так все сложилось. Это началось еще в Аделаиде во время одной из тренировок. С тех пор с каждым днем ​​это ощущение скованности только усиливалось. Причина ли в карантине? Я не знаю, я не из тех, кто любит находить причины в качестве оправдания. Мы продолжаем работать над восстановлением, никакой драмы нет. Это не что-то из разряда невероятного, такое случается.

Хорошо то, что ситуация налаживается, но я все еще не чувствую себя в лучшей форме. Но я снова тренируюсь, я много всего делал, чтобы восстановиться. Это не какая-то серьезная травма, мышцы напрягаются из-за чего ты не можешь двигаться свободно. Здесь мой физиотерапевт, мой доктор, все пытаются по максимуму мне помочь. Я надеюсь, что буду готов. Я могу только сохранять позитивный настрой и делать все, что в моих силах. Я знаю, что ситуация может быстро измениться. Я буду стараться дать себе шанс побороться и пройти первый раунд против Ласло Джерома.

Каким будет этот сезон? Посмотрим, как будет складываться ситуация с пандемией. Здоровье в приоритете. Сегодня мы не можем об этом забывать. Нужно, чтобы люди находились в максимально безопасных условиях. И мы, как спорт, должны с ответственностью принимать решения. Лично мои цели остаются теми же, что и всегда. Стараться быть конкурентоспособным в каждом матче, который я буду играть в этом году, тогда и посмотрим, куда это меня приведет" - сказал он.