Australian Open. Костюк вылетает в первом раунде

На старте Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк не смогла взять реванш у Вероники Кудерметовой за недавнее поражение в полуфинале турнира в Абу-Даби. Украинка вновь проиграла в двух сетах, а матч продолжался 1 час и 23 минуты.

Первый сет в исполнении Костюк получился очень неудачным – украинка проиграла 3 гейма на своей подаче и допустила 14 невынужденных ошибок при всего двух виннерсах.

Во второй партии Костюк при счете 1:3 сделала обратный брейк и вернулась в игру. В 10-м гейме на приеме украинка упустила два сет-бола, после чего не смогла дожать Кудерметову на тайбрейке.

Марта Костюк в своем единственном матче на Australian Open подала 5 эйсов, сделала 5 двойных ошибок, реализовала 2 из 5 брейк-поинтов, проиграла 4 гейма на своей подаче, а также сделала 12 виннерсов при 29 невынужденных ошибках.

Australian Open-2021. Женщины. 1-й раунд

Вероника Кудерметова (Россия, 32) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 7:6