Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Костюк вылетает в первом раунде
Марта не смогла пройти теннисистку из посева
На старте Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк не смогла взять реванш у Вероники Кудерметовой за недавнее поражение в полуфинале турнира в Абу-Даби. Украинка вновь проиграла в двух сетах, а матч продолжался 1 час и 23 минуты.
Первый сет в исполнении Костюк получился очень неудачным – украинка проиграла 3 гейма на своей подаче и допустила 14 невынужденных ошибок при всего двух виннерсах.
Во второй партии Костюк при счете 1:3 сделала обратный брейк и вернулась в игру. В 10-м гейме на приеме украинка упустила два сет-бола, после чего не смогла дожать Кудерметову на тайбрейке.
Марта Костюк в своем единственном матче на Australian Open подала 5 эйсов, сделала 5 двойных ошибок, реализовала 2 из 5 брейк-поинтов, проиграла 4 гейма на своей подаче, а также сделала 12 виннерсов при 29 невынужденных ошибках.
Вероника Кудерметова (Россия, 32) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 7:6
Популярное сейчас
- Интрига все? Ливерпуль - Манчестер Сити 1:4. Видео голов и обзор матча
- Бетис - Барселона: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- ВИДЕО, как Диаш за голову тянул Зинченко по газону
- Свитолина уступает Мертенс в четвертьфинале турнира в Мельбурне
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО