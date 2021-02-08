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Australian Open. Тим в трех сетах вышел во второй круг
Убедительный старт от прошлогоднего финалиста
Доминик Тим в первом круге Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 42 минуты обыграла №90 рейтинга АТР Михаила Кукушкина – 7:6, 6:2, 6:3.
Австриец подал 1 эйс, сделал 2 двойных ошибки, выиграл 74% очков с первой подачи, реализовал 7 из 23 брейк-поинтов, а также организовал 29 виннерсов при 27 невынужденных ошибках.
⏰ Thiem Time ⏰— #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021
Upon their first meeting, the World No.3 overcomes Mikhail Kukushkin in straight sets to move on to R2.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/YD1hkclQmL
Соперником третьего сеяного по второму раунду станет 68-я ракетка мира из Германии Доминик Кёпфер.
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