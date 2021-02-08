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Australian Open. Тим в трех сетах вышел во второй круг

Теннис
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Убедительный старт от прошлогоднего финалиста

Australian Open. Тим в трех сетах вышел во второй круг
Новина українською

Доминик Тим в первом круге Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 42 минуты обыграла №90 рейтинга АТР Михаила Кукушкина – 7:6, 6:2, 6:3.

Австриец подал 1 эйс, сделал 2 двойных ошибки, выиграл 74% очков с первой подачи, реализовал 7 из 23 брейк-поинтов, а также организовал 29 виннерсов при 27 невынужденных ошибках.

Соперником третьего сеяного по второму раунду станет 68-я ракетка мира из Германии Доминик Кёпфер.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк проиграла на старте Australian Open.

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В статье: Australian Open Доминик Тим
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