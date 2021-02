Australian Open. Тим в трех сетах вышел во второй круг

Доминик Тим в первом круге Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 42 минуты обыграла №90 рейтинга АТР Михаила Кукушкина – 7:6, 6:2, 6:3.

Австриец подал 1 эйс, сделал 2 двойных ошибки, выиграл 74% очков с первой подачи, реализовал 7 из 23 брейк-поинтов, а также организовал 29 виннерсов при 27 невынужденных ошибках.

