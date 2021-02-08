Australian Open. Осака, Серена Уильямс и Халеп идут дальше

Чемпионка Australian Open-2019 Наоми Осака в первом раунде неожиданно легко разбила россиянку Анастасию Павлюченкову (6:1, 6:2). Осака сделала 5 брейков при одном неудачном гейме на своей подаче, а ее соперницей по второму кругу станет Каролин Гарсия.

Серена Уильямс в юбилейный 20-й раз прошла стартовый барьер в Мельбурне, разбив за 57 минут Лауру Зигемунд (6:1, 6:1). В активе семикратной чемпионки турнира шесть брейков, четыре эйса и 80% выигранных мячей с первой подачи. За место в третьем раунде Серена сыграет с Ниной Стоянович из Сербии.

Симона Халеп в первом круге ровно за час разгромила обладательницу wild card Лизетт Кабреру (6:2, 6:1). Вторая ракетка мира реализовала 6 из 8 брейк-поинтов и однажды упустила гейм на своей подаче. Следующей соперницей Халеп в Мельбурне станет Айла Томлянович.

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску в первом матче с октября 2019 года в борьбе обыграла Михаэлу Бузарнеску (6:2, 4:6, 6:3). В решающем сете Андрееску при счете 3:3 отыграла тройной брейк-поинт, после чего сделала ключевой брейк.