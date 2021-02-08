  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Осака, Серена Уильямс и Халеп идут дальше
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Осака, Серена Уильямс и Халеп идут дальше

Теннис
(1 голосов)

Фаворитки не оступились в первом круге

Australian Open. Осака, Серена Уильямс и Халеп идут дальше
Новина українською

Чемпионка Australian Open-2019 Наоми Осака в первом раунде неожиданно легко разбила россиянку Анастасию Павлюченкову (6:1, 6:2). Осака сделала 5 брейков при одном неудачном гейме на своей подаче, а ее соперницей по второму кругу станет Каролин Гарсия.

Серена Уильямс в юбилейный 20-й раз прошла стартовый барьер в Мельбурне, разбив за 57 минут Лауру Зигемунд (6:1, 6:1). В активе семикратной чемпионки турнира шесть брейков, четыре эйса и 80% выигранных мячей с первой подачи. За место в третьем раунде Серена сыграет с Ниной Стоянович из Сербии.

Симона Халеп в первом круге ровно за час разгромила обладательницу wild card Лизетт Кабреру (6:2, 6:1). Вторая ракетка мира реализовала 6 из 8 брейк-поинтов и однажды упустила гейм на своей подаче. Следующей соперницей Халеп в Мельбурне станет Айла Томлянович.

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску в первом матче с октября 2019 года в борьбе обыграла Михаэлу Бузарнеску (6:2, 4:6, 6:3). В решающем сете Андрееску при счете 3:3 отыграла тройной брейк-поинт, после чего сделала ключевой брейк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Серена Уильямс Наоми Осака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...