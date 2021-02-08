Australian Open. Стаховский терпит обидное поражение в пяти сетах

Сергей Стаховский в первом раунде Открытого чемпионата Австралии после 3 час и 27 минут борьбы в пяти сетах уступил 23-й ракетке турнира Душану Лайовичу.

Решающий сет получился очень драматичным. Стаховский упустил два брейк-поинта, затем в 7-м гейме отыграл шанс Лайовича на брейк и остался в игре. Увы, но дотянуть до чемпионского тайбрейка киевлянин не смог. В 10-м гейме Лайович с пятого матч-бола отправил Сергея за борт австралийского Шлема.

Для Стаховского матч с Лайовичем был 60-м на турнирах Большого шлема. В Мельбурне Сергей с 2009 года одержал 4 победы при 9 поражениях.

Сергей Стаховский был единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде на Australian Open.

Australian Open-2021. Мужчины. 1-й раунд

Сергей Стаховский (Украина) – Душан Лайович (Сербия, 23) – 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6