Australian Open. Джокович с разгромом вышел во второй раунд

Новак Джокович защиту титула на Открытом чемпионате Австралии начал с разгромной победы над 66-й ракеткой мира Шереми Шарди (6:3, 6:1, 6:2).

Picking up where he left off ????



Make that 1️⃣5️⃣ wins in a row at the #AusOpen for @DjokerNole.#AO2021 pic.twitter.com/kIC3HxAR3n — #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021

Серб показал теннис чемпионского уровня – Джокович сделал 6 брейков, не допустил на своей подаче ни одного критического момента, а также подал эйсов и совершил 41 виннерс при всего 11 невынужденных ошибках.

Во втором раунде австралийского Шлема Джоковича ждет матч с №62 рейтинга АТР Фрэнсисом Тиафо, который в первом круге легко прошел Стефано Травалью (7:6, 6:2, 6:2).

Новак Джокович в последний раз проигрывал на Australian Open в 2018 году.