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Australian Open. Джокович с разгромом вышел во второй раунд

Теннис
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Первая ракетка мира держит уровень

Australian Open. Джокович с разгромом вышел во второй раунд
Новина українською

Новак Джокович защиту титула на Открытом чемпионате Австралии начал с разгромной победы над 66-й ракеткой мира Шереми Шарди (6:3, 6:1, 6:2).

Серб показал теннис чемпионского уровня – Джокович сделал 6 брейков, не допустил на своей подаче ни одного критического момента, а также подал эйсов и совершил 41 виннерс при всего 11 невынужденных ошибках.

Во втором раунде австралийского Шлема Джоковича ждет матч с №62 рейтинга АТР Фрэнсисом Тиафо, который в первом круге легко прошел Стефано Травалью (7:6, 6:2, 6:2).

Новак Джокович в последний раз проигрывал на Australian Open в 2018 году.

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В статье: Новак Джокович Australian Open
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