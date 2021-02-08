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Australian Open. Джокович с разгромом вышел во второй раунд
Первая ракетка мира держит уровень
Новак Джокович защиту титула на Открытом чемпионате Австралии начал с разгромной победы над 66-й ракеткой мира Шереми Шарди (6:3, 6:1, 6:2).
Picking up where he left off ????— #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021
Make that 1️⃣5️⃣ wins in a row at the #AusOpen for @DjokerNole.#AO2021 pic.twitter.com/kIC3HxAR3n
Серб показал теннис чемпионского уровня – Джокович сделал 6 брейков, не допустил на своей подаче ни одного критического момента, а также подал эйсов и совершил 41 виннерс при всего 11 невынужденных ошибках.
Во втором раунде австралийского Шлема Джоковича ждет матч с №62 рейтинга АТР Фрэнсисом Тиафо, который в первом круге легко прошел Стефано Травалью (7:6, 6:2, 6:2).
Новак Джокович в последний раз проигрывал на Australian Open в 2018 году.
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