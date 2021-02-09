Впервые за 4 года во второй раунд Australian Open вышла только одна украинка

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте Открытого чемпионата Австралии обыграла Марию Боузкову (6:3, 7:6) и стала единственной представительницей страны, которой удалось в Мельбурне пройти барьер первого раунда.

Накануне Марта Костюк в двух сетах (2:6, 6:7) уступила Веронике Кудерметовой, а Сергей Стаховский в 5-сетовом противостоянии проиграл Душану Лайовичу.

Таким образом, впервые с 2017 года на Australian Open всего одна украинка вышла во второй раунд. Четыре года назад победу в Мельбурне смогла добыть также только Элина Свитолина.

Стоит отметить, что на втором Шлеме подряд только Украину во втором раунде в двух одиночных разрядах представляет лишь один игрок. На US Open в сентябре прошлого года первый раунд смогла пройти Марта Костюк.

Элина Свитолина во втором круге австралийского Шлема сыграет с Коко Гауфф.