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Впервые за 4 года во второй раунд Australian Open вышла только одна украинка
Печальная картина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте Открытого чемпионата Австралии обыграла Марию Боузкову (6:3, 7:6) и стала единственной представительницей страны, которой удалось в Мельбурне пройти барьер первого раунда.
Накануне Марта Костюк в двух сетах (2:6, 6:7) уступила Веронике Кудерметовой, а Сергей Стаховский в 5-сетовом противостоянии проиграл Душану Лайовичу.
Таким образом, впервые с 2017 года на Australian Open всего одна украинка вышла во второй раунд. Четыре года назад победу в Мельбурне смогла добыть также только Элина Свитолина.
Стоит отметить, что на втором Шлеме подряд только Украину во втором раунде в двух одиночных разрядах представляет лишь один игрок. На US Open в сентябре прошлого года первый раунд смогла пройти Марта Костюк.
Элина Свитолина во втором круге австралийского Шлема сыграет с Коко Гауфф.
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