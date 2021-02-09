Как Свитолина пробивалась во второй раунд Australian Open. ВИДЕО

В первом раунде Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина в двух сетах разобралась с 50-й ракеткой мира Марией Боузковой (6:3, 7:6). Матч продолжался два часа.

За выход в 1/16 финала первого в сезоне турнира Большого шлема Свитолина в четверг сыграет с молодой американской сенсацией Коко Гауфф.