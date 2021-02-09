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Как Свитолина пробивалась во второй раунд Australian Open. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Трудовая победа украинки в Мельбурне

Как Свитолина пробивалась во второй раунд Australian Open. ВИДЕО
Новина українською

В первом раунде Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина в двух сетах разобралась с 50-й ракеткой мира Марией Боузковой (6:3, 7:6). Матч продолжался два часа.

За выход в 1/16 финала первого в сезоне турнира Большого шлема Свитолина в четверг сыграет с молодой американской сенсацией Коко Гауфф.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина Мария Боузкова
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