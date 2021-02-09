Марченко вышел во второй раунд челленджера в Италии

Вторая ракетка Украины Илья Марченко в первом круге турнира в Биелле (Италия) категории ATP Challenger Tour с призовым фондом €44,820 в двух сетах разобрался с пятым сеяным Мартином Клижаном (6:2, 7:6).

Первый сет Марченко взял с двумя брейками, а во второй партии отыгрался со счета 1:4 и добил соперника на тайбрейке.

Во втором раунде челленджера Илья Марченко сыграет с №456 рейтинга АТР итальянцем Лукой Ванни.

Стоит отметить, что посев в Биелле возглавляет экс-первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей, который из-за положительного теста на коронавирус не смог выступить на Australian Open.