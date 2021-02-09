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Надаль: Моя спина ещё не в полном порядке

Теннис
(2 голосов)

Рафа рассказал о своем восстановлении

Надаль: Моя спина ещё не в полном порядке
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что боли в спине по-прежнему дают о себе знать. О проблемах со здоровьем испанец рассказал после матча первого круга Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира Надаль обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:1.

"Моя спина ещё не в полном порядке. Но есть шанс, с каждым днём мне будет становиться лучше. Всегда есть возможность улучшить игру. Именно поэтому я нахожусь сейчас здесь и борюсь, чтобы становиться лучше", — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

Australian Open — первый турнир "Большого шлема" в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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В статье: Рафаэль Надаль
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