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Виктория Азаренко снялась с турнира в Аделаиде
Причины не называются
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия), пишет журналист Лука Фиорино на своей странице в "Твиттере".
Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля, сразу после окончания Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, Азаренко завершила выступления на Australian Open в первом круге. Белорусская теннисистка со счётом 5:7, 4:6 проиграла американке Джессике Пегуле.
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