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Виктория Азаренко снялась с турнира в Аделаиде

Теннис
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Причины не называются

Виктория Азаренко снялась с турнира в Аделаиде
Новина українською

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия), пишет журналист Лука Фиорино на своей странице в "Твиттере".

Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля, сразу после окончания Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, Азаренко завершила выступления на Australian Open в первом круге. Белорусская теннисистка со счётом 5:7, 4:6 проиграла американке Джессике Пегуле.

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В статье: Виктория Азаренко
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