Маррей прервал свою безвыигрышную серию

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей прервал серию из трёх поражений в официальных матчах. На челленджере в Биелле (Италия) он обыграл немца Максимильяна Мартерера.

9 февраля. Мужчины.

Энди Маррей - Максимильян Мартерер 6:7 (3:7), 6:2, 6:3

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

Маррей не одерживал побед в ATP-туре с августа 2020 года. Тогда он пробился во второй круг US Open.

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира "Большого шлема".