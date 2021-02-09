  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маррей прервал свою безвыигрышную серию
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маррей прервал свою безвыигрышную серию

Теннис
(1 голосов)

Теннисист свою последнюю победу одержал в августе

Маррей прервал свою безвыигрышную серию
Новина українською

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей прервал серию из трёх поражений в официальных матчах. На челленджере в Биелле (Италия) он обыграл немца Максимильяна Мартерера.

9 февраля. Мужчины.

Энди Маррей - Максимильян Мартерер 6:7 (3:7), 6:2, 6:3

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

Маррей не одерживал побед в ATP-туре с августа 2020 года. Тогда он пробился во второй круг US Open.

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира "Большого шлема".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...