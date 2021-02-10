  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Джокович в борьбе прошел американца, Тим прошел дальше с разгромом
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Джокович в борьбе прошел американца, Тим прошел дальше с разгромом

Теннис
(1 голосов)

Фавориты верхней турнирной сетки провели такие разные матчи

Australian Open. Джокович в борьбе прошел американца, Тим прошел дальше с разгромом
Новина українською

Новак Джокович в статусе лидера посева и действующего победителя Открытого чемпионата Австралии неожиданно испытал проблемы в матче с Фрэнсисом Тиафо. Серб задержался на корте на 3 часа и 34 минуты (6:3, 6:7, 7:6, 6:3).

Джокович в матче с американцем подал 26 эйсов, сделал 5 брейков и дважды проиграл свою подачу. Также в активе Новака 56 активно выигранных мячей при 37 невынужденных ошибках.

В 1/16 финала Джоковича ждет матч с Тэйлором Фрицом или Райлли Опелкой.

Финалист последнего розыгрыша Australian Open Доминик Тим на пути к третьему кругу никаких проблем не испытал. Австриец за 1 час и 40 минут разгромил 70-ю ракетку мира Доминика Кёпфера (6:4, 6:0, 6:2). Тим подал 7 эйсов, выиграл 81% очков с первой подачи, реализовал 6 из 12 брейк-поинтов и сделал 34 виннерса.

Следующим соперником Доминика Тима в Мельбурне станет Ник Кирьос или Уго Умбер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Australian Open Доминик Тим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...