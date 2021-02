Australian Open. Джокович в борьбе прошел американца, Тим прошел дальше с разгромом

Новак Джокович в статусе лидера посева и действующего победителя Открытого чемпионата Австралии неожиданно испытал проблемы в матче с Фрэнсисом Тиафо. Серб задержался на корте на 3 часа и 34 минуты (6:3, 6:7, 7:6, 6:3).

Джокович в матче с американцем подал 26 эйсов, сделал 5 брейков и дважды проиграл свою подачу. Также в активе Новака 56 активно выигранных мячей при 37 невынужденных ошибках.

В 1/16 финала Джоковича ждет матч с Тэйлором Фрицом или Райлли Опелкой.

A champion finds a way ???? @DjokerNole survives Frances Tiafoe to advance to the third round of the #AusOpen for the 14th time. #AO2021 pic.twitter.com/aek7XOKiLk

Финалист последнего розыгрыша Australian Open Доминик Тим на пути к третьему кругу никаких проблем не испытал. Австриец за 1 час и 40 минут разгромил 70-ю ракетку мира Доминика Кёпфера (6:4, 6:0, 6:2). Тим подал 7 эйсов, выиграл 81% очков с первой подачи, реализовал 6 из 12 брейк-поинтов и сделал 34 виннерса.

Следующим соперником Доминика Тима в Мельбурне станет Ник Кирьос или Уго Умбер.

???????? Domi with a 'c' > ???????? Domi with a 'k'@ThiemDomi eases past his namesake to reach the third round at the #AusOpen for the 5th time.#AO2021 pic.twitter.com/lJdJs5jfTJ