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Серб Троицки выполнил удар дня на Australian Open. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Самые эффектные виннерсы второго игрового дня в Мельбурне

Серб Троицки выполнил удар дня на Australian Open. ВИДЕО
Новина українською

YouTube-канал телеканала Евроспорт представил топ-5 моментов второго дня Открытого чемпионата Австралии.

На первом месте оказался эффектный победный розыгрыш в исполнении сербского теннисиста Виктора Троицки.

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В статье: Australian Open Виктор Троицки
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