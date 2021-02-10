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Серб Троицки выполнил удар дня на Australian Open. ВИДЕО
Самые эффектные виннерсы второго игрового дня в Мельбурне
YouTube-канал телеканала Евроспорт представил топ-5 моментов второго дня Открытого чемпионата Австралии.
На первом месте оказался эффектный победный розыгрыш в исполнении сербского теннисиста Виктора Троицки.
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