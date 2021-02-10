Свитолина в четверг сыграет с Гауфф на главном корте Australian Open

Элина Свитолина в четверг во втором раунде Открытого чемпионата Австралии встретится с 16-летней американской сенсацией Кори Гауфф.

Статусный матч между пятой сеяной и самой перспективной теннисисткой мира откроет вечернюю программу на корте имени Рода Лэйвера.

Свитолина и Гауфф выйдут на корт не ранее 10:00 по киевскому времени. Точное начало матча зависит от продолжительности поединков Даниэль Роуз-Коллинз – Каролина Плишкова, Эшли Барти – Дарья Гаврилова и Стефанос Циципас – Танаси Коккинакис.

Что интересно, Свитолина второй раз подряд выступит на разогреве у 20-кратного победителя турниров Большого шлема Рафаэля Надаля, который сразу после матча украинки сыграет с Майклом Ммо.

Победительница матча Элина Свитолина – Кори Гауфф в третьем раунде сыграет с Юлией Путинцевой или Эллисон Ван Эйтванк.