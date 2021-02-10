Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Серена и Осака вышли в третий раунд
Обе победили очень легко
Серена Уильямс во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 10 минут разобралась с Ниной Стоянович (6:3, 6:0). 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема сделала 4 брейка, а на своей подаче отыграла 3 брейк-поинта. Также на счету американки 6 эйсов и 27 виннерсов.
Наоми Осака путевку в третий раунд разыгрывала в матче с экс-четвертой ракеткой мира Каролин Гарсия, но борьбы на корте не получилось – третья сеяная разбила француженку в двух сетах (6:2, 6:3). Осака реализовала 3 из 7 брейк-поинтов, а 10 эйсов обезопасили ее от проблем в геймах на своей подаче.
Серена Уильямс в третьем раунде австралийского Шлема встретится с Анастасией Потаповой, а Наоми Осаку ждет матч с 27-й сеяной из Туниса Онс Жабер.
Популярное сейчас
- Манор Соломон подтвердил переговоры с клубами АПЛ - СМИ
- Официально: Колос сообщил о подписании четвертого новичка
- Средний палец плюс засранец: как Конте и президент Ювентуса оскорбляли друг друга в ½ финала Кубка
- Украинские теннисисты устроили совместный ужин в Мельбурне. Фото
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО