Australian Open. Серена и Осака вышли в третий раунд

Серена Уильямс во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 10 минут разобралась с Ниной Стоянович (6:3, 6:0). 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема сделала 4 брейка, а на своей подаче отыграла 3 брейк-поинта. Также на счету американки 6 эйсов и 27 виннерсов.

Наоми Осака путевку в третий раунд разыгрывала в матче с экс-четвертой ракеткой мира Каролин Гарсия, но борьбы на корте не получилось – третья сеяная разбила француженку в двух сетах (6:2, 6:3). Осака реализовала 3 из 7 брейк-поинтов, а 10 эйсов обезопасили ее от проблем в геймах на своей подаче.

Серена Уильямс в третьем раунде австралийского Шлема встретится с Анастасией Потаповой, а Наоми Осаку ждет матч с 27-й сеяной из Туниса Онс Жабер.