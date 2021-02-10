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Вавринка не реализовал тройной матч-бол и вылетел с Australian Open

Теннис
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Вавринка не реализовал тройной матч-бол и вылетел с Australian Open
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Трехкратный чемпион турниров Большого шлема Стэн Вавринка во втором раунде Открытого чемпионата Австралии в 4-часовой битве проиграл Мартону Фучовичу (5:7, 1:6, 6:4, 6:2, 6:7).

В решающем сете Вавринка при счете 3:5 сделал обратный брейк. На тайбрейке экс-третья ракетка мира вел 6:1, а затем упустил тройной матч-бол, проиграв 5 розыгрышей подряд.

Вавринка в третий раз за последние четыре года на Australian Open не смог дойти даже до третьего раунда.

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии Стэн Вавринка мог сыграть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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В статье: Australian Open Стэн Вавринка Мартон Фучович
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