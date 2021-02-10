  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Халеп совершила камбэк, Андрееску и Квитова покидают турнир
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Халеп совершила камбэк, Андрееску и Квитова покидают турнир

Теннис
(1 голосов)

Две громких сенсации в среду

Australian Open. Халеп совершила камбэк, Андрееску и Квитова покидают турнир
Новина українською

Вторая ракетка мира Симона Халеп после прошлогоднего выхода в полуфинал на Australian Open-2021 была очень близка к вылету во втором раунде. Румынка в матче с №72 рейтинга WTA Айлой Томлянович в решающем сете отыгралась со счета 2:5 (4:6, 6:4, 7:5). В 1/16 финала Халеп сыграет с обидчицей Марты Костюк Вероникой Кудерметовой.

Бьянка Андрееску в своем втором матче с октября 2019 года в двух сетах уступила Се Шувэй (3:6, 2:6). Канадка отдала шесть геймов на своей подаче, а в ответ сделала только два брейка.

Петра Квитова после финала в 2019 году и четвертьфинала в 2020-м в этот раз в Мельбурне зачехлила ракетку после матча второго раунда. В 1/16 финала звездную чешку неожиданно не пустила Сорана Кырстя (6:4, 1:6, 6:1). В решающем сете Квитова сделала 15 невынужденных ошибок и не реализовала ни одного из трех заработанных брейк-поинтов.

Помимо Петры Квитовой и Бьянки Андрееску среди бывших чемпионок турниров Большого шлема борьбу на Australian Open ранее прекратили Виктория Азаренко, Винус Уильямс, Анжелик Кербер и Елена Остапенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Симона Халеп Петра Квитова Бьянка Андрееску
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...