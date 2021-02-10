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Трудовая победа Джоковича во втором раунде Australian Open. ВИДЕО

Теннис
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Непростой матч для первой ракетки мира

Трудовая победа Джоковича во втором раунде Australian Open. ВИДЕО
Новина українською

Новак Джокович во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 3 часа и 34 минуты обыграл Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:7, 7:6, 6:3).

Защиту титула в Мельбурне лидер рейтинга АТР продолжит матчем с 27-м сеяным Тэйлором Фрицом.

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В статье: Новак Джокович Australian Open
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