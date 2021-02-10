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Винус Уильямс рассказала о своей травме
Теннисистка травмировалась в матче с Сарой Эррани
Американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала новую запись в своём "инстаграме".
Спортсменка поделилась эмоциями от поражения в матче второго круга Australian Open с итальянкой Сарой Эррани. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:0. В конце первого сета Уильямс повредила лодыжку и заплакала. Тем не менее она доиграла матч до конца.
"В спорте или жизни нельзя быть всегда готовым к триумфам и катастрофам. Это невозможно контролировать. Но контролировать можно то, как реагируешь на взлёты и падения. Вне зависимости от итога я всегда держу свою голову поднятой вверх. И я оставляю переживания на корте. Я никогда не смотрю назад и не жалею", — написала Уильямс в своём "инстаграме".
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