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Монфис: Я был поражен количеством сообщений, которые я получил от моей семьи, Элины и друзей

Теннис
(2 голосов)

Гаэль отреагировал на серию поражений

Монфис: Я был поражен количеством сообщений, которые я получил от моей семьи, Элины и друзей
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Французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал пост после вылета с Открытого чемпионата Австралии. В первом круге он уступил финну Эмилю Руусувуори со счётом 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6. Для Гаэля это поражение стало седьмым подряд.

"Мои дорогие, я был поражён количеством сообщений, которые я получил от моей семьи, моей девушки Элины, моих друзей, моей команды, агента, спонсоров и многих болельщиков, которые всегда поддерживали меня на этом пути. Я хочу поблагодарить вас всех за вашу постоянную поддержку, несмотря на мои взлёты и падения.

Как вы понимаете, это непростой период, но я абсолютно уверен, что в ближайшем будущем смогу вернуться на прежний уровень. Эмоции после поражения в упорной борьбе могут быть ошеломляющими, особенно если вы потратили много времени, чтобы добраться сюда, и ваши ожидания были высоки. Когда я смотрю на вещи в перспективе, я всегда прихожу к одному и тому же выводу: теннис — моя самая большая страсть, и мне очень повезло, что я могу зарабатывать им на жизнь. Беглый взгляд на мир, в котором мы живём, — это всё, что мне нужно, чтобы напомнить себе: единственный возможный выход — это надеяться на лучшее завтра. Ещё раз спасибо всем, а теперь вернёмся к работе!" — написал Монфис в своём "инстаграме".

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В статье: Гаэль Монфис
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