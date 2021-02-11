Элина Свитолина – Кори Гауфф. Онлайн текстовая трансляция матча Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня на корте имени Рода Лэйвера в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии сыграет с 16-летней американской сенсацией Кори Гауфф.

Теннисистки начнут встречу не ранее 10:00 по киевскому времени. Точное начало времени поединка зависит от завершения заключительного матча дневной сессии между Стефаносом Циципасом и Танаси Коккинакисом.

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10:27 Циципас реализовал второй матч-болл и всё же проходит австралийца Коккинакиса. Следующими на главный корт выйдут Свитолина и Гауфф. Матч начнётся в течение получаса.

10:07 Свитолина в первом круге АО2021 прошла чешку Марию Бузкову, затратив на победу два часа - 6:3, 7:6. У Гауфф было значительно меньше проблем: всего за 57 минут 16-летняя американка одолела Жил Белен Тайхманн из Швейцарии - 6:3, 6:2.

09:27. И сразу же важная информация. Буквально несколько минут назад Танаси Коккинакис взял у Стефаноса Циципаса тайбрейк четвертого сета. На арене Рода Лэйвера будет сыграна решающая партия, а это значит, что начало матча между Свитолиной и Гауфф отложено как минимум на 20-30 минут.

09:20. Доброе утро! UA-Футбол приглашает начать этот день с большого тенниса. Сегодня главная теннисистка Украины Элина Свитолина во втором круге Australian Open сыграет с Кори Гауфф. Не пропустите!