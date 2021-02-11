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Australian Open: Кенин сенсационно уступает во втором раунде
Мельбурн потерял действующую чемпионку
Четвертая ракетка мира София Кенин во втором раунде Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 5 минут проиграл Кайе Канепи (3:6, 2:6) и прекратила защиту прошлогодней победы.
R2 upset!@KanepiKaia defeats defending champion Kenin 6-3, 6-2 in 64 minutes.#AO2021pic.twitter.com/7VgETeZNor— wta (@WTA) February 11, 2021
Кенин не реализовала ни одного из 7 заработанных брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче. Американка совершила 22 невынужденных ошибки и более чем в два раза уступила Канепи по количеству активно выигранных мячей.
Кенин стала второй теннисисткой в истории Открытой эры, которая в статусе действующей чемпионки Australian Open не смогла дойти даже до третьего раунда. В 2003 году Дженнифер Каприати покинула Мельбурн после первого же матча.
Кайя Канепи в 8-й раз в карьере обыграла теннисистку из топ-10 на турнире Большого шлема. В третьем круге эстонка сыграет с 28-й сеяной Донной Векич.
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