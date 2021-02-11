Australian Open: Кенин сенсационно уступает во втором раунде

Четвертая ракетка мира София Кенин во втором раунде Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 5 минут проиграл Кайе Канепи (3:6, 2:6) и прекратила защиту прошлогодней победы.

Кенин не реализовала ни одного из 7 заработанных брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче. Американка совершила 22 невынужденных ошибки и более чем в два раза уступила Канепи по количеству активно выигранных мячей.

Кенин стала второй теннисисткой в истории Открытой эры, которая в статусе действующей чемпионки Australian Open не смогла дойти даже до третьего раунда. В 2003 году Дженнифер Каприати покинула Мельбурн после первого же матча.

Кайя Канепи в 8-й раз в карьере обыграла теннисистку из топ-10 на турнире Большого шлема. В третьем круге эстонка сыграет с 28-й сеяной Донной Векич.