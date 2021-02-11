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Australian Open: Барти и Плишкова идут дальше

Теннис
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Фаворитки верхней половины турнирной сетки шагнули в третий круг

Australian Open: Барти и Плишкова идут дальше
Новина українською

Первая ракетка мира Эшли Барти за полтора часа обыграла Дарью Гаврилову (6:1, 7:6). Во втором сете лидер посева упустила преимущество в два брейка, а на тайбрейке отыграла два сет-бола.

Каролина Плишкова взяла реванш у Даниэль-Роуз Коллинс за недавнее поражение на турнире в Мельбурне (7:5, 6:2). Чешка подала 7 эйсов, реализовала 6 из 12 брейк-поинтов и совершила 23 виннерса.

Эшли Барти в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с 29-й сеяной Екатериной Александровой, а Каролину Плишкову ждет матч с 25-й ракеткой турнира Каролиной Муховой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что прошлогодняя чемпионка Australian Open София Кенин вылетела во втором раунде.

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В статье: Australian Open Каролина Плишкова Эшли Барти
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