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Australian Open: Барти и Плишкова идут дальше
Фаворитки верхней половины турнирной сетки шагнули в третий круг
Первая ракетка мира Эшли Барти за полтора часа обыграла Дарью Гаврилову (6:1, 7:6). Во втором сете лидер посева упустила преимущество в два брейка, а на тайбрейке отыграла два сет-бола.
Каролина Плишкова взяла реванш у Даниэль-Роуз Коллинс за недавнее поражение на турнире в Мельбурне (7:5, 6:2). Чешка подала 7 эйсов, реализовала 6 из 12 брейк-поинтов и совершила 23 виннерса.
Эшли Барти в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с 29-й сеяной Екатериной Александровой, а Каролину Плишкову ждет матч с 25-й ракеткой турнира Каролиной Муховой.
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