Australian Open: Барти и Плишкова идут дальше

Первая ракетка мира Эшли Барти за полтора часа обыграла Дарью Гаврилову (6:1, 7:6). Во втором сете лидер посева упустила преимущество в два брейка, а на тайбрейке отыграла два сет-бола.

Каролина Плишкова взяла реванш у Даниэль-Роуз Коллинс за недавнее поражение на турнире в Мельбурне (7:5, 6:2). Чешка подала 7 эйсов, реализовала 6 из 12 брейк-поинтов и совершила 23 виннерса.

Эшли Барти в третьем круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с 29-й сеяной Екатериной Александровой, а Каролину Плишкову ждет матч с 25-й ракеткой турнира Каролиной Муховой.