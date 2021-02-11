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Свитолина в двух сетах обыграла Гауфф и вышла в 1/16 финала Australian Open
Первая ракетка Украины идет дальше
Элина Свитолина во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 18 минут в двух сетах разобралась с 16-летней американской звездой Кори Гауфф и как минимум защитила очки, заработанные в Мельбурне год назад.
Coming up trumps ????@ElinaSvitolina battles past Coco Guaff to reach the #AusOpen third round for the seventh time.#AO2021 pic.twitter.com/JdrkehyITd— #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021
Свитолиной пришлось непросто в первые минуты матча – Элина уже в первом гейме отыграла брейк-поинт, а свой первый шанс на приеме украинка заработала только в 10-м гейме. Гауфф не выдержала давления и проиграла свою подачу, а вместе с ней и первый сет.
Во второй партии Свитолина продолжила доминировать над Гауфф во всех ключевых розыгрышах. Элина отыграла еще три брейк-поинта, затем в 8-м гейме сделала брейк и спокойно подала на выход в третий раунд.
Свитолина в матче с Гауфф реализовала 2 из 3 брейк-поинтов, не отдала ни одного гейма на своей подаче, выиграла 79% очков с первого мяча, сделала 19 виннерсов и допустила 15 невынужденных ошибок.
Следующей соперницей украинки в Мельбурне станет Юлия Путинцева, которая во втором раунде переиграла Алисон ван Эйтванк (6:4, 1:6, 6:2).
Кори Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина, 5) – 4:6, 3:6
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