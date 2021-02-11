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Свитолина в двух сетах обыграла Гауфф и вышла в 1/16 финала Australian Open

Теннис
(2 голосов)

Первая ракетка Украины идет дальше

Свитолина в двух сетах обыграла Гауфф и вышла в 1/16 финала Australian Open
Новина українською

Элина Свитолина во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 18 минут в двух сетах разобралась с 16-летней американской звездой Кори Гауфф и как минимум защитила очки, заработанные в Мельбурне год назад.

Свитолиной пришлось непросто в первые минуты матча – Элина уже в первом гейме отыграла брейк-поинт, а свой первый шанс на приеме украинка заработала только в 10-м гейме. Гауфф не выдержала давления и проиграла свою подачу, а вместе с ней и первый сет.

Во второй партии Свитолина продолжила доминировать над Гауфф во всех ключевых розыгрышах. Элина отыграла еще три брейк-поинта, затем в 8-м гейме сделала брейк и спокойно подала на выход в третий раунд.

Свитолина в матче с Гауфф реализовала 2 из 3 брейк-поинтов, не отдала ни одного гейма на своей подаче, выиграла 79% очков с первого мяча, сделала 19 виннерсов и допустила 15 невынужденных ошибок.

Следующей соперницей украинки в Мельбурне станет Юлия Путинцева, которая во втором раунде переиграла Алисон ван Эйтванк (6:4, 1:6, 6:2).

Australian Open-2021. Женщины. 2-й раунд

Кори Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина, 5) – 4:6, 3:6

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В статье: Australian Open Элина Свитолина Кори Гауфф
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