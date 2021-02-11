Свитолина: Матч с Гауфф прошел на высоком уровне

Элина Свитолина во втором раунде Australian Open обыграла Кори Гауфф (6:4, 6:3) и в седьмой раз в карьере дошла в Мельбурне до 1/16 финала.

"Мы обе отыграли отлично, этот поединок прошел на высоком уровне. Мы обе хорошо подавали и у меня были лишь небольшие шансы выполнить брейк. Это удалось сделать, так что я довольна.

Если описать этот матч одним словом, то это слово – энергия. Энергия от зрителей. Играть матч, когда на стадионе так много болельщиков, всегда приятно, это потрясающие эмоции. Дальше остаток дня я буду наслаждаться своей победой, не буду заниматься ничем особенным. Я уже в предвкушении от следующего матча", - сказала Свитолина во время интервью после матча.

Свитолина в 1/16 финала встретится с 26-й сеяной Юлией Путинцевой, у которой по личным встречам ведет со счетом 4:3.