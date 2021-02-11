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Свитолина – Гауфф: лучшие моменты матча на Australian Open. ВИДЕО

Теннис
(2 голосов)

Смотрим, как украинка оформляла путевку в третий раунд

Свитолина – Гауфф: лучшие моменты матча на Australian Open. ВИДЕО
Новина українською

Элина Свитолина во втором круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах (6:4, 6:3) обыграла 16-летнюю Кори Гауфф.

Следующей соперницей украинки в Мельбурне станет первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина Кори Гауфф
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