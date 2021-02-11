Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль в 15-й раз вышел в третий раунд Australian Open
Легкий день для второй ракетки мира
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль за 1 час и 49 минут разгромил 177-ю ракетку мира Майкла Ммо – 6:1, 6:4, 6:2.
Надаль на пути к 1/16 финала реализовал 5 из 11 брейк-поинтов, не допустил на своей подаче ни одного критического момента, а также подал 7 эйсов и сделал 40 виннерсов при 24 невынужденных ошибках.
The @RafaelNadal show rolls on ????— #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021
Next stop: His 1️⃣5️⃣th #AusOpen third round.#AO2021 pic.twitter.com/iFDeMTvhR0
Соперником Надаля в третьем раунде австралийского Шлема станет №69 рейтинга АТР Кэмерон Норри.
Следующая победа станет для Рафаэля Надаля 285-й на турнирах Большого шлема.
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира
- Динамо может продать форварда в Польшу
- Замерз? Как Анчелотти с чаем в руках и абсолютно без эмоций "праздновал" победный гол Бернарда
- Свитолина, Костюк и Стаховский стартуют на Australian Open. Чего от них ждать?
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО