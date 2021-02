Надаль в 15-й раз вышел в третий раунд Australian Open

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль за 1 час и 49 минут разгромил 177-ю ракетку мира Майкла Ммо – 6:1, 6:4, 6:2.

Надаль на пути к 1/16 финала реализовал 5 из 11 брейк-поинтов, не допустил на своей подаче ни одного критического момента, а также подал 7 эйсов и сделал 40 виннерсов при 24 невынужденных ошибках.

The @RafaelNadal show rolls on ????



Next stop: His 1️⃣5️⃣th #AusOpen third round.#AO2021 pic.twitter.com/iFDeMTvhR0