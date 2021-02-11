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Надаль в 15-й раз вышел в третий раунд Australian Open

Теннис
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Легкий день для второй ракетки мира

Надаль в 15-й раз вышел в третий раунд Australian Open
Новина українською

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль за 1 час и 49 минут разгромил 177-ю ракетку мира Майкла Ммо – 6:1, 6:4, 6:2.

Надаль на пути к 1/16 финала реализовал 5 из 11 брейк-поинтов, не допустил на своей подаче ни одного критического момента, а также подал 7 эйсов и сделал 40 виннерсов при 24 невынужденных ошибках.

Соперником Надаля в третьем раунде австралийского Шлема станет №69 рейтинга АТР Кэмерон Норри.

Следующая победа станет для Рафаэля Надаля 285-й на турнирах Большого шлема.

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В статье: Рафаэль Надаль Australian Open
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