  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Четыре представителя топ-10 вылетели с Australian Open до третьего раунда
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре представителя топ-10 вылетели с Australian Open до третьего раунда

Теннис
(1 голосов)

Традиционно больше сенсаций у женщин

Четыре представителя топ-10 вылетели с Australian Open до третьего раунда

Новина українською

У мужчин на Открытом чемпионате Австралии единственным неудачником из топ-10 стал Гаэль Монфис, который в первом раунде в пяти сетах проиграл финну Эмилю Руусувуори.

В женской одиночной сетке ранее третьего круга ракетку зачехлили прошлогодняя чемпионка Australian Open София Кенин, чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску и двукратная победительница Уимблдона Петра Квитова.

Всего на Australian Open до третьего раунда среди теннисистов из посева не смогли дойти 10 мужчин и 12 женщин.

Напомним, единственная представительница Украины на Australian Open Элина Свитолина сегодня во втором раунде обыграла Кори Гауфф.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Петра Квитова Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...