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Четыре представителя топ-10 вылетели с Australian Open до третьего раунда
Традиционно больше сенсаций у женщин
У мужчин на Открытом чемпионате Австралии единственным неудачником из топ-10 стал Гаэль Монфис, который в первом раунде в пяти сетах проиграл финну Эмилю Руусувуори.
В женской одиночной сетке ранее третьего круга ракетку зачехлили прошлогодняя чемпионка Australian Open София Кенин, чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску и двукратная победительница Уимблдона Петра Квитова.
Всего на Australian Open до третьего раунда среди теннисистов из посева не смогли дойти 10 мужчин и 12 женщин.
Напомним, единственная представительница Украины на Australian Open Элина Свитолина сегодня во втором раунде
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