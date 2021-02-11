Четыре представителя топ-10 вылетели с Australian Open до третьего раунда

У мужчин на Открытом чемпионате Австралии единственным неудачником из топ-10 стал Гаэль Монфис, который в первом раунде в пяти сетах проиграл финну Эмилю Руусувуори.

В женской одиночной сетке ранее третьего круга ракетку зачехлили прошлогодняя чемпионка Australian Open София Кенин, чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску и двукратная победительница Уимблдона Петра Квитова.

Всего на Australian Open до третьего раунда среди теннисистов из посева не смогли дойти 10 мужчин и 12 женщин.