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Возняцки сообщила, что в июне станет мамой

Теннис
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Об этом сообщила сама теннисистка

Возняцки сообщила, что в июне станет мамой

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира, 30-летняя датчанка Каролина Возняцки, которая завершила карьеру в начале 2020 года из-за ревматоидного артрита, сообщила, что ждёт ребёнка.

"Мы не можем дождаться, чтобы поприветствовать нашу малышку в июне!" — написала Возняцки на своей странице в "Инстаграме", опубликовав фотографию, сделанную во время УЗИ.

Мужем Возняцки является бывший игрок НБА Дэвид Ли.

Возняцки — победительница одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2018), победительница Финала тура WTA (2017) в одиночном разряде, победительница 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде).

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В статье: Каролин Возняцки
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