Свитолина: Путинцева по-прежнему великий боец

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала предстоящую встречу против Юлии Путинцевой из Казахстана в рамках третьего круга Australian Open.

"Я знаю ее с ранних лет. Думаю, впервые мы сыграли, когда нам было лет 10-12. Впереди еще одна большая битва. Всегда нелегко играть против того, кого знаешь столько лет. Когда мы встречались в прошлый раз, счет был 7:6 в третьем сете. Это было в Чжэнчжоу. У нас было несколько эпичных матчей. Помню, мы как-то играли на Ролан Гаррос, я уступала 2:5 во втором сете, а потом сделала камбэк и победила. По сравнению с детством Юлия совсем не изменилась. Она по-прежнему великий боец. Она кричала, все время была на эмоциях, как и сейчас. Она дает им выход. Мы все взрослеем, но тем не менее остаемся прежними, когда играем и настроены на борьбу. Бойцовский дух – это то, что у нас есть с ранних лет. Его нужно удержать и улучшать свой уровень игры. С нетерпением жду нашего матча", – сказала Элина.