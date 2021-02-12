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Удар Свитолиной – в топ-5 моментов дня на Australian Open. ВИДЕО
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Официальный YouTube-канал телеканала Евроспорт представил топ-5 ударов четвертого дня Открытого чемпионата Австралии.
На третьем месте расположилась украинка Элина Свитолина и ее безупречная игра у сетки в победном матче второго раунда против Коко Гауфф.
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