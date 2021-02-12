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Следующие пять дней на Australian Open пройдут без болельщиков
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Организаторы Открытого чемпионата Австралии официально объявили, что в связи с введением в штате Виктория 5-дневного карантина матчи с 13 по 17 февраля включительно будут проходить при пустых трибунах.
#AusOpen update. pic.twitter.com/2pM98sYL0b— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021
Перед введением локдауна на Australian Open ежедневно фиксировали увеличение количества болельщиков на трибунах. Накануне матчи австралийского Шлема посетили более 20 тысяч человек.
Напомним, что Украину в Мельбурне представляют четыре теннисистки – Элина Свитолина, сестры Киченок и Екатерина Бондаренко.
Открытый чемпионат Австралии по теннису продлится до 21 февраля.
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