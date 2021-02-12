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Следующие пять дней на Australian Open пройдут без болельщиков

Теннис
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Коронавирус напоминает о себе

Следующие пять дней на Australian Open пройдут без болельщиков

Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Австралии официально объявили, что в связи с введением в штате Виктория 5-дневного карантина матчи с 13 по 17 февраля включительно будут проходить при пустых трибунах.

Перед введением локдауна на Australian Open ежедневно фиксировали увеличение количества болельщиков на трибунах. Накануне матчи австралийского Шлема посетили более 20 тысяч человек.

Напомним, что Украину в Мельбурне представляют четыре теннисистки – Элина Свитолина, сестры Киченок и Екатерина Бондаренко.

Открытый чемпионат Австралии по теннису продлится до 21 февраля.

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В статье: Australian Open коронавирус
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