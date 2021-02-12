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Australian Open. Тим отыграл у Кирьоса два сета и вышел в 1/8 финала

Теннис
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Шикарный камбэк от австрийца

Australian Open. Тим отыграл у Кирьоса два сета и вышел в 1/8 финала

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Прошлогодний финалист Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим в трехчасовой битве с Ником Кирьосом отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в четвертый круг (4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4).

Переломный момент матча произошел в начале третьего сета, когда Тим отыграл двойной брейк-поинт и сразу же впервые взял подачу Кирьоса. До конца матча третий сеянный сделал еще два брейка, а на своей подаче отыграл один брейк-поинт.

В матче с Кирьосом Тим подал 14 эйсов, реализовал 3 из 10 брейк-поинтов, проиграл 2 гейма на своей подаче, а также сделал 57 виннерсов при 28 невынужденных ошибках.

Доминик Тим в четвертый раз в Мельбурне дошел до четвертого круга, а его следующим соперником станет болгарин Григор Димитров.

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В статье: Australian Open Доминик Тим Ник Кирьос
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