Australian Open. Халеп и Швёнтек встретятся в 4-м раунде

Симона Халеп в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии без проблем разобралась с Вероникой Кудерметовой – 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час и 19 минут.

Румынка на пути к победе сделала 6 брейков, дважды проиграла свою подачу, а также подала 4 эйса и совершила 21 виннерс.

S ???????? I ???????? M ???????? O ???????? N ???????? A ????????@Simona_Halep is into the fourth round of the #AusOpen for the sixth time.#AO2021 pic.twitter.com/xuYDX9AIp7