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Australian Open. Халеп и Швёнтек встретятся в 4-м раунде

Теннис
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Australian Open. Халеп и Швёнтек встретятся в 4-м раунде

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Симона Халеп в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии без проблем разобралась с Вероникой Кудерметовой – 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час и 19 минут.

Румынка на пути к победе сделала 6 брейков, дважды проиграла свою подачу, а также подала 4 эйса и совершила 21 виннерс.

Чемпионка Ролан Гаррос Ига Швёнтек на классе обыграла Фиону Ферро (6:4, 6:3) и повторила свой личный рекорд на Australian Open. Полячка организовала 6 брейков при трех упущенных геймах на своей подаче. Также в активе Швёнтек 20 виннерсов и 1 эйс.

Симона Халеп и Ига Швёнтек в третий раз встретятся на турнире Большого шлема. В 2019-2020 годах теннисистки обменялись победами на Ролан Гаррос.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии пробились Серена Уильямс и Наоми Осака.

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В статье: Australian Open Симона Халеп Ига Швёнтек
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