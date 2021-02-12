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Australian Open. Халеп и Швёнтек встретятся в 4-м раунде
Еще один суперматч в Мельбурне
Симона Халеп в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии без проблем разобралась с Вероникой Кудерметовой – 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час и 19 минут.
Румынка на пути к победе сделала 6 брейков, дважды проиграла свою подачу, а также подала 4 эйса и совершила 21 виннерс.
S ???????? I ???????? M ???????? O ???????? N ???????? A ????????@Simona_Halep is into the fourth round of the #AusOpen for the sixth time.#AO2021 pic.twitter.com/xuYDX9AIp7— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021
Чемпионка Ролан Гаррос Ига Швёнтек на классе обыграла Фиону Ферро (6:4, 6:3) и повторила свой личный рекорд на Australian Open. Полячка организовала 6 брейков при трех упущенных геймах на своей подаче. Также в активе Швёнтек 20 виннерсов и 1 эйс.
Симона Халеп и Ига Швёнтек в третий раз встретятся на турнире Большого шлема. В 2019-2020 годах теннисистки обменялись победами на Ролан Гаррос.
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