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Australian Open. Травмированный Джокович в пяти сетах прорвался в 1/8 финала

Теннис
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Турнир чуть не потерял первую ракетку мира

Australian Open. Травмированный Джокович в пяти сетах прорвался в 1/8 финала

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Восьмикратный чемпион Мельбурна Новак Джокович в третьем раунде только в пяти сетах прошел 27-го сеяного Тэйлора Фрица (7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2).

Джокович в середине третьего сета поскользнулся и повредил мышцы живота. Серб с трудом передвигался по корту и позволил Фрицу перевести матч в решающий сет.

К пятой партии самочувствие Джоковича улучшилось. Первая ракетка мира перестал испытывать проблемы в геймах на своей подаче, а стоило ему сделать брейк, как Фриц потерял надежду на победу и больше не сопротивлялся.

Джокович в матче с Фрицем подал 15 эйсов, реализовал 4 из 9 брейк-поинтов, проиграл 3 гейма на своей подаче, сделал 52 виннерса и совершил 53 невынужденных ошибки.

Новак Джокович в 14-й раз дошел до четвертого круга на Australian Open, а путевку в четвертьфинал действующий чемпион Мельбурна разыграет в матче с Милошем Раоничем.

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В статье: Новак Джокович Australian Open Тэйлор Фриц
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