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Australian Open. Травмированный Джокович в пяти сетах прорвался в 1/8 финала
Турнир чуть не потерял первую ракетку мира
Восьмикратный чемпион Мельбурна Новак Джокович в третьем раунде только в пяти сетах прошел 27-го сеяного Тэйлора Фрица (7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2).
Джокович в середине третьего сета поскользнулся и повредил мышцы живота. Серб с трудом передвигался по корту и позволил Фрицу перевести матч в решающий сет.
К пятой партии самочувствие Джоковича улучшилось. Первая ракетка мира перестал испытывать проблемы в геймах на своей подаче, а стоило ему сделать брейк, как Фриц потерял надежду на победу и больше не сопротивлялся.
Джокович в матче с Фрицем подал 15 эйсов, реализовал 4 из 9 брейк-поинтов, проиграл 3 гейма на своей подаче, сделал 52 виннерса и совершил 53 невынужденных ошибки.
Новак Джокович в 14-й раз дошел до четвертого круга на Australian Open, а путевку в четвертьфинал действующий чемпион Мельбурна разыграет в матче с Милошем Раоничем.
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