Джокович: Не уверен, что смогу сыграть в 1/8 финала

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о травме, полученной во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Тейлором Фритцем. Во время встречи серб брал медицинский тайм-аут.

"Знаю, что это надрыв мышцы, поэтому не уверен, что смогу оправиться от этого меньше чем за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче или нет.

Я просто пытался держаться и надеялся, что что бы ни происходило, мне станет легче. И к концу четвёртого сета мне стало лучше. В третьем и четвёртом сетах я только подавал, мало что мог сделать на приёме. Просто пробивал — подавал две первые подачи. Это работало.

Это определённо одна из самых особенных побед в моей жизни. Неважно, с кем я играл и в каком раунде. В нынешних условиях я запомню её навсегда", — сказал Джокович в послематчевом интервью.