  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович: Не уверен, что смогу сыграть в 1/8 финала
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович: Не уверен, что смогу сыграть в 1/8 финала

Теннис
(1 голосов)

Новак получил травму

Джокович: Не уверен, что смогу сыграть в 1/8 финала

Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о травме, полученной во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Тейлором Фритцем. Во время встречи серб брал медицинский тайм-аут.

"Знаю, что это надрыв мышцы, поэтому не уверен, что смогу оправиться от этого меньше чем за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче или нет.

Я просто пытался держаться и надеялся, что что бы ни происходило, мне станет легче. И к концу четвёртого сета мне стало лучше. В третьем и четвёртом сетах я только подавал, мало что мог сделать на приёме. Просто пробивал — подавал две первые подачи. Это работало.

Это определённо одна из самых особенных побед в моей жизни. Неважно, с кем я играл и в каком раунде. В нынешних условиях я запомню её навсегда", — сказал Джокович в послематчевом интервью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...