Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович: Не уверен, что смогу сыграть в 1/8 финала
Новак получил травму
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о травме, полученной во время матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Тейлором Фритцем. Во время встречи серб брал медицинский тайм-аут.
"Знаю, что это надрыв мышцы, поэтому не уверен, что смогу оправиться от этого меньше чем за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче или нет.
Я просто пытался держаться и надеялся, что что бы ни происходило, мне станет легче. И к концу четвёртого сета мне стало лучше. В третьем и четвёртом сетах я только подавал, мало что мог сделать на приёме. Просто пробивал — подавал две первые подачи. Это работало.
Это определённо одна из самых особенных побед в моей жизни. Неважно, с кем я играл и в каком раунде. В нынешних условиях я запомню её навсегда", — сказал Джокович в послематчевом интервью.
Популярное сейчас
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Влада Седан: После подколки Зинченко Гвардиола сказал: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился"
- Швейцарская система. Как в 2024 году будет выглядеть Лига чемпионов
- Свитолина в двух сетах обыграла Гауфф и вышла в 1/16 финала Australian Open
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО