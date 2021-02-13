Элина Свитолина выходит в 1/8 финала Australian Open

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина выходит в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга соревнований она победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA №26).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралия

8-21 февраля

Хард

Призовой фонд: 22,7 млн.долл.

1/16 финала

Элина Свитолина (WTA №5) (Украина) - Юлия Путинцева (WTA №26) (Казахстан)

2 - 0 (6-4; 6-0)

Первой на подаче была именно наша спортсменка. И стоит отметить, что стартовый гейм для украинки дался не просто. Элина позволила сопернице заработать брейк, а со второй попытки и реализовать его. Много невынужденных ошибок и очень жуткое начало. А вот Путинцева наоборот демонстрировала уверенную игру, ловила соперницу на ошибках и забрала свою подачу без особых проблем. В четвертом гейме у Свитолиной был шанс сделать брейк, и с четвертой попытки она смогла это реализовать. Эля нашла свой ритм игры, уменьшила количество ошибок в своих действиях и перехватила инициативу. Хотя и Юлию упрекнуть в плохой игре нельзя. Она также была стабильна и оказывала очень достойное сопротивление. При счете 3-3 казахская теннисистка сделала еще один брейк. Украинка дала двойную и позволила сопернице вырваться вперед. Правда, взаимностью ответила и Путинцева и спрогнозировать чем закончится этот сет было просто невозможно. При счете 5-4 Свитолина не смогла реализовать 3 (!) матчбола, однако эмоции соперницы все же помогли ей не заводить дело в глубокие воды и с четвертой попытки забрать партию 6-4.

Второй сет Элина начала здорово, уверенно забрав свою подачу. Сразу сделав брейк Свитолина чувствовала себя все надежнее. Счет 3-0 был ярким примером того, что украинская теннисистка готова доводить дело до логического конца. Что и говорить - еще три подряд взятых гейма и вторая партия с "баранкой" для соперницы.

СТАТИСТКА МАТЧА

В матче 1/8 финала турнира Свитолина сыграет против победительницы противостояния Младенович - Пегула.