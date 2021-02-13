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Свитолина сыграет с Пегулой в четвертом круге Australian Open

Теннис
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Определилась соперница украинки

Свитолина сыграет с Пегулой в четвертом круге Australian Open

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина после победы в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии получила соперницу на стадию 1/8 турнира.

Ею стала представительница США Джессика Пегула (WTA №61). В своем матче третьего круга соревнований она победила французскую спортсменку Кристину Младенович (WTA №52). Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1).

У противостояния Свитолина - Пегула история пока невелика. Так, соперницы встречались между собой всего один раз. Произошло это на турнире WTA в Абу-Даби в январе этого года. Тогда в двух сетах уверенную победу праздновала украинская теннисистка.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина
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