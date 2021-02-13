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Свитолина - Путинцева: Лучшие моменты матча третьего круга АО. Видео

Теннис
(3 голосов)

Украинка победила

Свитолина - Путинцева: Лучшие моменты матча третьего круга АО. Видео

UA-Футбол
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В матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA №26).

Соперница Элины в 1/8 финала

Вашему вниманию лучшие моменты матча Свитолина - Путинцева:

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В статье: Элина Свитолина Юлия Путинцева
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