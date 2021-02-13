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Свитолина - Путинцева: Лучшие моменты матча третьего круга АО. Видео
Украинка победила
В матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина
Вашему вниманию лучшие моменты матча Свитолина - Путинцева:
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