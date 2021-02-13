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Элина Свитолина: Я чувствую себя в отличной физической форме

Теннис
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Все идет по плану

Элина Свитолина: Я чувствую себя в отличной физической форме

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии и рассказала о подготовке к следующему поединку на турнире.

"Пегула - достаточно агрессивный игрок, хорошо передвигается по корту, она здорово прибавила за последний год. Я понимаю, какими будут тактика и план на игру, буду пытаться восстановиться и быть готовой к этому матчу.

На данный момент я довольна своим выступлением, я провела хорошие матчи здесь и в Абу-Даби. Я чувствую себя в отличной физической форме. У меня не было простых матчей, я хорошо сыграла и пока все складывается замечательно. Я очень хорошо адаптировалась к условиям - это хороший знак.

Но пока только середина турнира, впереди еще много матчей и испытаний. Я стараюсь просто работать и обрабатывать все до мелочей, чтобы справиться с каждой ситуацией, в которой оказываюсь" - сказала она.

Лучшие моменты матча Свитолина - Путинцева

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В статье: Australian Open Элина Свитолина
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