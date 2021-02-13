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Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда Аustralian Open
Продолжать в том же духе
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей партнершей по команде, латвийкой Еленой Остапенко вышли в третий круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии.
В 1/16 финала соревнований они переиграли румынскую пару Олару / Миту. Счет встречи 2-1 (6-1; 1-6; 6-1) в пользу победительниц матча.
В следующем раунде соревнований украино-латвийская пара сыграет против американо-голландского дуэта Мелихар / Схюрс.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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