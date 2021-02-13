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Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда Аustralian Open

Теннис
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Киченок и Остапенко вышли в третий круг парного разряда Аustralian Open

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей партнершей по команде, латвийкой Еленой Остапенко вышли в третий круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

В 1/16 финала соревнований они переиграли румынскую пару Олару / Миту. Счет встречи 2-1 (6-1; 1-6; 6-1) в пользу победительниц матча.

В следующем раунде соревнований украино-латвийская пара сыграет против американо-голландского дуэта Мелихар / Схюрс.

Напомним, что ранее Элина Свитолина вышла в 1/8 финала АО.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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