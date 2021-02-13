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Илья Марченко сыграет с Энди Марреем в финале турнира в Биелле
Хороший финал с участием украинца
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №210) вышел в финал турнира в Биелле (Италия). В полуфинальном противостоянии он победил местного спортсмена Федерико Гайо.
Счет встречи 2-0 (7-5; 6-1) в пользу нашего соотечественника. Встреча продолжалась полтора часа. Марченко выполнил четыре брейка и проиграл один гейм на своей подаче.
В матче за титул Илья сыграет против легенды мирового тенниса, британца Энди Маррея, который в своем поединке 1/2 финала переиграл француза Матиаса Бурка со счетом 2-0 (6-0; 7-5).
Для финалистов это будет третий очный поединок, британец выиграл в последних двух матчах. Последний раз теннисисты встречались на Australian Open в 2017 году.
Напомним, что ранее Свитолина
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