Илья Марченко сыграет с Энди Марреем в финале турнира в Биелле

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №210) вышел в финал турнира в Биелле (Италия). В полуфинальном противостоянии он победил местного спортсмена Федерико Гайо.

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-1) в пользу нашего соотечественника. Встреча продолжалась полтора часа. Марченко выполнил четыре брейка и проиграл один гейм на своей подаче.

В матче за титул Илья сыграет против легенды мирового тенниса, британца Энди Маррея, который в своем поединке 1/2 финала переиграл француза Матиаса Бурка со счетом 2-0 (6-0; 7-5) .

Для финалистов это будет третий очный поединок, британец выиграл в последних двух матчах. Последний раз теннисисты встречались на Australian Open в 2017 году.