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Все же домой: Тим сенсационно проигрывает Димитрову и покидает Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Австриец не смог победить

Все же домой: Тим сенсационно проигрывает Димитрову и покидает Australian Open

UA-Футбол
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Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим проиграл в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Он уступил представителю Болгарии Грегору Димитрову (АТР №21).

Счет встречи 3-0 (6-4; 6-4; 6-0) в пользу победителя поединка, в активе которого 10 подач на вылет, 25 виннеров, 7 из 15 использованных брейков, 5 из 7 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка. У его соперника 2 эйса, 25 виннеров, 2 с 7 использованных брейков, 8 из 15 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

В матче 1/4 финала турнира Димитров сыграет против россиянина Аслана Карацева (АТР №114).

Напомним, что ранее Элина Свитолина вышла в 1/8 финала АО.

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В статье: Australian Open Доминик Тим Григор Димитров
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