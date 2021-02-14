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Осака, Уильямс и Шувей - в четвертьфинале Australian Open
Результаты матчей 1/8 турнира
Вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала женской сетки Открытого чемпионата Австралии:
2 - 0 (6-4; 6-2)
В активе Шувей 0 эйсов, 4 с 8 использованных брейков, 16 виннеров, 18 невынужденных ошибок и 2 двойные ошибки. В активе Вондрушовой 3 подачи на вылет, 1 с 3 использованный брейк, 19 виннеров, 31 невынужденная ошибка и 5 двойных ошибок.
1 - 2 (6-4; 4-6; 5-7)
В активе Осаки 11 подач на вылет, 5 из 14 использованных брейков, 40 виннеров, 36 невынужденных ошибок и 4 двойные ошибки. В активе Мугурусы 8 эйсов, 4 с 8 использованных брейков, 24 виннера, 28 невынужденных ошибок и 2 двойные ошибки.
2 - 1 (6-4; 2-6; 6-4)
В активе Уильямс 9 подач на вылет, 4 с 9 использованных брейков, 30 виннеров, 26 невынужденных ошибок и 8 двойных ошибок. В активе Сабаленко 4 эйса, 4 из 11 использованных брейков, 24 виннера, 35 невынужденных ошибок и 4 двойные ошибки.
Се Шувей - Наоми Осака
Серена Уильямс - Халеп / Швёнтек
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