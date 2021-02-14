Осака, Уильямс и Шувей - в четвертьфинале Australian Open

Вашему вниманию результаты матчей 1/8 финала женской сетки Открытого чемпионата Австралии:

Се Шувей (WTA №71) - Маркета Вондрушова (WTA №20)

2 - 0 (6-4; 6-2)

В активе Шувей 0 эйсов, 4 с 8 использованных брейков, 16 виннеров, 18 невынужденных ошибок и 2 двойные ошибки. В активе Вондрушовой 3 подачи на вылет, 1 с 3 использованный брейк, 19 виннеров, 31 невынужденная ошибка и 5 двойных ошибок.

Гарбинье Мугуруса (WTA №14) - Наоми Осака (WTA №3)

1 - 2 (6-4; 4-6; 5-7)

В активе Осаки 11 подач на вылет, 5 из 14 использованных брейков, 40 виннеров, 36 невынужденных ошибок и 4 двойные ошибки. В активе Мугурусы 8 эйсов, 4 с 8 использованных брейков, 24 виннера, 28 невынужденных ошибок и 2 двойные ошибки.

Серена Уильямс (WTA №11) - Арина Сабаленко (WTA №7)

2 - 1 (6-4; 2-6; 6-4)

В активе Уильямс 9 подач на вылет, 4 с 9 использованных брейков, 30 виннеров, 26 невынужденных ошибок и 8 двойных ошибок. В активе Сабаленко 4 эйса, 4 из 11 использованных брейков, 24 виннера, 35 невынужденных ошибок и 4 двойные ошибки.

ПАРЫ НА 1/4 финала:

Се Шувей - Наоми Осака

Серена Уильямс - Халеп / Швёнтек