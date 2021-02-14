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Симона Халеп в тяжелом матче побеждает Швьонтек и выходит в 1/4 финала АО
Румынка справилась
Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/8 соревнований она победила польскую спортсменку Игу Швёнтек (WTA №17).
Счет встречи 2-1 (3-6; 6-1; 6-4) в пользу победительницы матча, в активе которой 3 подачи на вылет, 4 из 10 использованных брейки, 19 виннеров, 17 невынужденных ошибок и 1 двойная ошибка. У ее соперницы 2 эйса, 2 с 3 реализованных брейки, 32 виннера, 42 невынужденных ошибки и 1 двойная ошибка.
В четвертьфинальном матче турнира Халеп сыграет против американки Серены Уильямс (WTA №11), которая ранее
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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