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Доминик Тим: У меня возникли определенные физические проблемы
Комментарий австрийца
Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал
"Мне кажется, на этот результат повлияли несколько факторов. У меня возникли определенные физические проблемы. Вообще, день сложился не очень удачно, а Григор играл прекрасно. Не хочу говорить о физическом состоянии, искать какие-то оправдания. Я не робот, хотя и очень хотел бы им быть. Сегодня я был далек от своего пика, так что такой итог закономерен" - сказал он.
Напомним, что Элина Свитолина
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