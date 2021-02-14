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Доминик Тим: У меня возникли определенные физические проблемы

Теннис
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Комментарий австрийца

Доминик Тим: У меня возникли определенные физические проблемы

Новина українською

Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал поражение в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Его слова цитирует Metro:

"Мне кажется, на этот результат повлияли несколько факторов. У меня возникли определенные физические проблемы. Вообще, день сложился не очень удачно, а Григор играл прекрасно. Не хочу говорить о физическом состоянии, искать какие-то оправдания. Я не робот, хотя и очень хотел бы им быть. Сегодня я был далек от своего пика, так что такой итог закономерен" - сказал он.

Напомним, что Элина Свитолина откроет второй день матчей четвертого круга АО.

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В статье: Доминик Тим
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