Доминик Тим: У меня возникли определенные физические проблемы

Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал поражение в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Его слова цитирует Metro:

"Мне кажется, на этот результат повлияли несколько факторов. У меня возникли определенные физические проблемы. Вообще, день сложился не очень удачно, а Григор играл прекрасно. Не хочу говорить о физическом состоянии, искать какие-то оправдания. Я не робот, хотя и очень хотел бы им быть. Сегодня я был далек от своего пика, так что такой итог закономерен" - сказал он.