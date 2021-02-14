Джокович берет 300-ю победу на турнирах Большого Шлема и выходит в 1/4 финала АО

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/8 соревнований он одолел представителя Канады Милоша Раонича (АТР №14).

Счет встречи 3-1 (7-6; 4-6; 6-1; 6-4) в пользу лучшего теннисиста планеты, в активе которого 10 подач на вылет, 3 из 11 реализованных брейки, 41 виннер, 25 невынужденных ошибок и 3 двойные ошибки. У его соперника 26 эйсов, 1 с 3 использованный брейк, 50 виннеров, 35 невынужденных ошибок и 3 двойные ошибки.

Эта победа стала для Новака 300-й на турнирах Большого Шлема. В матче за право сыграть в полуфинале соревнований он встретится с немцем Александром Зверевым (АТР №6).