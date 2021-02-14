АТР. Илья Марченко побеждает Маррея в финале турнира в Биелле

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР №212) победил в финале турнира в Биелле (Италия). В матче за титул он одолел легендарного британца Энди Маррея (АТР №125).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу нашего соотечественника, в активе которого 9 подач на вылет, 3 с 7 использованных брейков, 13 выигранных подряд очков и отсутствие двойных ошибок. У его соперника 3 эйса, отсутствие заработанных и реализованных брейков, 4 выигранных подряд очков и 0 двойных ошибок.

Марченко 17-й раз в карьере вышел в финал на "челленджере" (один финал - на турнире в Бергамо в прошлом году - не состоялся из введения карантина). Теперь в активе 33-летнего украинца 8 титулов на соревнованиях ATP Challenger. Все финалы Илья провел на хардових кортах.